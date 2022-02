Tut der Westen genug für die Ukraine?

Der Krieg in der Ukraine tobt weiterhin und fordert viele Opfer. Länder der EU unterstützen die Ukraine durch unterschiedliche Maßnahmen. So hat etwa Deutschland am Samstag bekanntgegeben, den ukrainischen Streitkräften Waffen zu liefern. Auch Österreich möchte helfen. Bundeskanzler Nehammer sicherte schon am Donnerstag zu, dass Österreich ukrainische Flüchtlinge aufnehmen werde und bietet nun unser Land als Verhandlungsort für Gespräche zwischen Russland und der Ukraine an. Zudem kommt es auch immer wieder zu Demonstrationen. Sind diese Aktionen des Westens ausreichend? Was denken Sie darüber? Teilen Sie Ihre Meinung mit unserer Community!