Stadlober in Lahti Weltcup-Zwölfte - Johaug gewann

Teresa Stadlober, Olympia-Dritte im Skiathlon, hat am Sonntag im ersten Langlauf-Distanzrennen nach den Winterspielen den zwölften Rang belegt. In Peking Neunte (+1:10 Min.), landete die Salzburgerin auch in Lahti über 10 Kilometer in der klassischen Technik in etwa in diesem Bereich.