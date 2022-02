Tampa Bay siegt vor 68.619 Fans in Nashville

Partystimmung hat am Samstag im Football Stadium in Nashville geherrscht, als die Predators in der NHL Tampa Bay Lightning empfingen. Eingeleitet von einem Country-Music-Fest erlebten 68.619 Fans beider Teams eine 2:3-Niederlage der Gastgeber. Lightning drehte das Match nach einem 0:1-Rückstand, Kapitän Steve Stamkos, der zwei Tore vorbereitet hatte, stellte acht Minuten vor dem Ende auf 3:1. Filip Forsberg gelang 58 Sekunden später nur noch der Anschlusstreffer.