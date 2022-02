Halbe Million Bürger zum Wahlgang aufgerufen

Wahllisten: In den 273 Orten (nicht gewählt wird in Innsbruck, in Matrei sowie in Wängle und Musau) stehen 856 Listen zur Wahl. Es geht um 3650 Mandate. In 113 Orten gibt es nur eine Liste, in 92 zwei und in 68 mehr als zwei. 562 Personen streben das Bürgermeisteramt an. Geht das nicht heute auf Anhieb, findet am 13. März die Stichwahl statt.