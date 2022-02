Wahlkarten-Boom: Über 70.000 in Tirol ausgestellt

Wahlkarten scheinen in Zeiten der Pandemie voll im Trend zu liegen: In Tirol wurde am Freitag die Gesamtzahl der von den Gemeinden ausgestellten Wahlkarten für die Tiroler Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am Sonntag bekannt gegeben. Im Vergleich zum Jahr 2016 gab es einen enormen Anstieg zu verzeichnen.