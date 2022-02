Das plant der GAK mit dem neuen Sponsorgeld

„Was aber nicht im Widerspruch steht“, meinen GAK-Obmann Rene Ziesler und Leoben-Obmann Mario Bichler unisono. Im Gegenteil: „Wir haben eine Kooperation vereinbart.“ Beide Vereine sollen von der Zusammenarbeit profitieren. „Unsere zweite Mannschaft spielt ja noch in der Unterliga. In Zukunft könnten sich junge Spieler von uns auch in Leoben präsentieren“, sagt Ziesler. Wie viel KAIF als Sponsor zahlt, wird nicht genannt. „Es ist aber die größte Sponsorsumme, die seit der Neugründung gezahlt wird. Ein wichtiger Baustein“, so Ziesler, der dann eine 1:3-Niederlage seiner Roten sah.