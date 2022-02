Champions-League-Finale in St. Petersburg vor Aus

„Wir fordern Sie auf, St. Petersburg und andere russische Städte nicht mehr als Austragungsorte für internationale Fußballwettbewerbe in Betracht zu ziehen“, heißt es in dem Schreiben einer Gruppe von EU-Parlamentariern an die UEFA. Gefordert wird die Verlegung des am 28. Mai in St. Petersburg geplanten Finales der Champions-League. Darüber hinaus solle die Zusammenarbeit mit dem russischen Staatskonzern Gazprom als UEFA-Sponsor beendet werden und sollen Sanktionen gegen russische Funktionäre in Betracht gezogen werden.