Bilderschatz: Das große Staberl-Erbe

Nimmerrichter hat Land 100 Werke vermacht

„Das Gemälde ,Durchbrechende Sonne‘ von Georg Gillis van Haanen aus dem Jahr 1850 war der letzte große Favorit unseres großzügigen Gönners. Nicht nur deshalb gilt Nimmerrichter unser tiefer Dank. Denn seine Sammlung ist eine massive Bereicherung für Niederösterreich“, so Dikowitsch. Was diesen in internationalen Kunstkreisen geachteten Kulturmanager besonders berührt: „Nimmerrichter, dessen Mutter aus dem Süden Niederösterreichs, aus Pitten, stammte und der auch lange Zeit im Voralpendorf Eschenau bei Lilienfeld ein Domizil besaß, sah das Glück – hautnah an der Kunst zu leben – zeitlebens selbst als lediglich geliehen an.“