„Sicherheit durch simulierte Angriffe testen“

Schulung der Mitarbeiter

Wie schützt man seinen Betrieb oder den privaten PC bzw. Laptop am besten? Dazu rief die „Tiroler Krone“ einen Experten aus der Branche an. Wie David Winkler, Geschäftsführer der Strong-IT GmbH in Innsbruck, sagt, „sollte man zunächst darauf achten, den Mitarbeitern keine Administratoren-Rechte zu geben und sie zu Beginn und in weiterer Folge zweimal jährlich schulen“.