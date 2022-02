Hackerangriff kostet Firma Zehntausende Euro

Am Montagnachmittag sei das Laufwerk eines Computers in einer Firma in Kolsass (Bezirk Innsbruck-Land) durch eine Schadsoftware verschlüsselt worden. „Der unbekannte Täter forderte in der Folge vom Inhaber, dass er Bitcoins im Wert von über 1000 Euro auf ein Konto überweisen soll“, heißt es vonseiten der Ermittler.