Tennis-Ass gestalkt! 35-Jähriger erhält Fußfessel

Weil er das britische Tennis-Ass Emma Raducanu stalkte, hat ein Gericht in London ein fünfjähriges Kontaktverbot gegen einen 35-jährigen Mann verhängt. Der Londoner war von Anfang November vergangenen Jahres an mehrere Wochen lang immer wieder beim Elternhaus Raducanus in der britischen Hauptstadt aufgetaucht und hatte dort ungewollte Geschenke hinterlassen. Die 19-Jährige gab an, sich dadurch „ihrer Freiheit beraubt gefühlt“ zu haben.