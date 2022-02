Alarmierende Protokolle aus Klinik!

Unzählige Demonstrationen haben nichts genützt - das Personal in Spitälern ist am Ende. Der „Krone“ wurden Überlastungsprotokolle aus dem OP-Bereich des Orthopädischen Spital Speising zugespielt, die zeigen, wie schlimm die Lage tatsächlich ist. Solche Schreiben werden von Mitarbeitern verfasst, wenn sie aufgrund der Überlastung eine fehlerfreie Arbeit am Patienten nicht mehr garantieren können. Aus den Protokollen geht unter anderem hervor, dass pro Operationssaal oft nur eine diplomierte Pflegekraft abgestellt ist. Der Standard sind jedoch zwei diplomierte Kräfte sowie ein OP-Assistent. „Überlastete Kollegen machen Fehler und nur die unbedingt notwendigsten Tätigkeiten“, berichtet ein OP-Pfleger. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.