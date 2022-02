ÖAMTC warnt vor Fallen beim Wiener Parkpickerl

In wenigen Tagen ist es so weit: Dann wird die Bundeshauptstadt fast komplett zur Kurzparkzone. Doch das Parkpickerl hat nicht nur auf die Wiener selbst Auswirkungen, sondern auch auf die Niederösterreicher. Vor allem Gelegenheitsbesucher sind laut ÖAMTC-Experten besonders gefährdet, in eine der Fallen zu tappen.