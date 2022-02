„Soldatin“ knöpfte Tiroler (49) Tausende Euro ab

Laut Polizei nahm die angebliche amerikanische Soldatin Mitte Februar per Facebook-Messenger Kontakt mit dem 49-Jährigen auf. „Sie gab an, einen sechsstelligen Geldbetrag für die Eröffnung eines Geschäftes nach Tirol transferieren zu wollen und dazu eine Kontaktperson für die Übernahme des Geldes zu benötigen.“ Die Frau stellte dafür eine Belohnung in der Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages in Aussicht.