22.075 Neuinfektionen und weitere 19 Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 22.075 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 25.951. 19 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, kamen im aktuellen Vergleichszeitraum ums Leben. Auf den Normalstationen sank die Auslastung um elf Plätze, auf den Intensivstationen kam ein Patient hinzu.