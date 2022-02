TV-Star Lindsey Pearlman tot in Hollywood gefunden

Seit vergangenem Sonntag wurde sie vermisst, jetzt gibt es traurige Gewissheit: Serien-Star Lindsey Pearlman ist tot. Wie die Polizei von Los Angeles bestätigte, wurde die 43-jährige Schauspielerin, die unter anderem in Serien wie „General Hospital“ oder „American Housewife“ zu sehen war, am Freitag leblos in ihrem Auto aufgefunden.