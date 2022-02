Kärntner Pfarren helfen Seminaristen in Afrika

Der Mangel ärgert auch Jose Scharf, der mit den Pfarren Moosburg/Tigring schon 25 Seminaristen in Afrika, Indien und auf den Philippinen unterstützt hat. Schließlich befinden sich in Kärnten derzeit lediglich drei Priester in der sechsjährigen Ausbildung. „Es ist eine Frage der Glaubensstärke“, so Scharf, für den der Zölibat kein Hindernis ist: „Die Evangelischen dürfen alles – und haben das Problem auch.“