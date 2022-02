Wut-Landwirt ortet billige Propaganda

„Jeder möchte offenbar nur seine eigene Agrarpolitik durchziehen. Dabei sollten wir alle an einem Strang ziehen, gemeinsam gegen Billigimporte, Dumpingpreise und Verschuldung ankämpfen!“, mahnt der 86-jährige Vollerwerbsbauer aus Glanegg, der bereits in seinem Buch „Bauern im Untergang“ sein Plädoyer fürs Bauerntum auf Papier gebracht hat: „Ob blau, schwarz, grün oder rot – Solidarität ist das Gebot. Wir dürfen nicht dabei zusehen, wie Höfe sterben, verzweifelte Landwirte in den Suizid getrieben werden. In Österreich sperren täglich sieben Betriebe ihre Stalltür zu – für immer!“