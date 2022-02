Schmelzwasser drohte eine Siedlung zu überfluten

Niederschläge verbunden mit den hohen Temperaturen der letzten Tage führten in der Nacht auf Freitag zu einer brenzligen Situation in St. Margarethen bei Knittelfeld. Das durch die Niederschläge und den geschmolzenen Schnee entstandene Schmelzwasser drohte eine Siedlung in St. Margarethen zu überfluten.