Studie: E-Autos bis zu 90% besser als Benziner

In Sachen Klimawirkung sind demnach Batterieautos, Brennstoffzellenfahrzeuge und mit Biogas betriebene Pkw auf einem ähnlichen Niveau. Die Forscher weisen jedoch auf Unterschiede bei der Effizienz der einzelnen Antriebsarten hin. So gibt es bei der Herstellung von grünem Wasserstoff aus Strom große Umwandlungsverluste. Eine Biogas-Produktion in großem Ausmaß würde etwa den Ausbau der Massentierhaltung oder die Blockierung von Anbauflächen für Nahrung bedeuten. In der Studie nicht berücksichtigt wurden E-Fuels, also mit regenerativer Energie erzeugter synthetischer Sprit. Er dürfte ähnlich bilanzieren wie Biogas, allerdings ohne dessen beschriebene Nachteile.