Craig: Queen erlaubte sich Scherz auf seine Kosten

Daniel Craig, dem vor Kurzem die Orden Order of Saint Michael und Order of Saint George der New Year’s Honours List verliehen wurde, plauderte jetzt mit Stephen Colbert, Moderator der „The Late Show“, über die Königin: „Sie ist sehr lustig, wollte Witze machen und hat über mich gescherzt. Wir haben uns fotografieren lassen und sie sagte nur: ,Oh nein, er ist derjenige, der nicht lächelt‘.“