Zwei Jahre Gefängnis für unbelehrbaren Neo-Nazi

Eine Reichskriegsflagge, einen Dolch der Hitlerjugend, einen Ring der Totenkopf-SS und ein eisernes Kreuz. All das hatte ein 21-jähriger Salzburger in einer Vitrine in seiner Wohnung ausgestellt. Angeblich aus „rein historischem Interesse“ und wegen der besonderen „Ästhetik“ der NS-Devotionalien. Zudem fand man bei der Hausdurchsuchung mehrere Gaspistolen.