Handys sind doppelt so teuer wie der „Wunschpreis“

Insgesamt kann sich die Branche über die wirtschaftliche Entwicklung in der Coronakrise dennoch nicht beklagen. Der Bitkom erwartet, dass die Umsätze der Branche rund um die Smartphones auch im zweiten Coronajahr auf dem hohen Niveau von 2021 bleiben: 2022 werden von der Branche in Deutschland voraussichtlich 36,8 Milliarden Euro umgesetzt - um 600 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Den größten Anteil am Umsatz machen demnach Daten- und Sprachdienste mit 20,6 Milliarden Euro aus. Der App-Markt wächst laut Bitkom-Prognose auf 3,3 Milliarden Euro.