Mann weigerte sich brennendes Haus zu verlassen

Am Donnerstagvormittag brach in der, direkt an der Grenze zu Vorarlberg gelegenen Schweizer Bodenseegemeinde Thal (Kanton St. Gallen), ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Ein Mann weigerte sich, das Brandobjekt zu verlassen und musste von der Polizei aus dem Gebäude geholt werden. Der Mann und eine weitere Person mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Spital gebracht werden.