Alkolenker (19) war mit falschem Ausweis unterwegs

Einen Identitätsbetrug im großen Stil legte ein 19-jähriger Kroate in Kematen (Bezirk Innsbruck Land) hin! Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, da er mit überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr. Bei der Verfolgung des Flüchtigen verursachte er einen Verkehrsunfall und konnte schließlich vor dem Gemeindeamt in Kematen angehalten werden.