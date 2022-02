Tierheim steht täglich vor neuen Herausforderungen

„Es ist trotzdem ein ständiger Kampf. Denn zu den Tierarztkosten kommen noch Futter-, Personal- und Betriebskosten. Wir hatten allein im Herbst an die 100 Jungkatzen zu versorgen und unzählige behördliche Abnahmen von Tieren, die wir unterbringen und versorgen mussten“, so Tierheimleiterin Christine Zangerl. Zudem mussten im Vorjahr 200 Kastrationen durchgeführt werden, denn das Streunerkatzenproblem ist auch in Osttirol groß.