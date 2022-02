Hunde sind Wölfen noch ähnlicher als gedacht

Hunde zeigen generell keine erhöhten sozio-kognitiven Fähigkeiten und sind nicht weniger aggressiv als Wölfe - so lautet die Erkenntnis einer Review-Studie zweier Wissenschaftler vom „Domestication Lab“ am Konrad-Lorenz-Institut für Vergleichende Verhaltensforschung der Vetmeduni Wien. Demnach spiegeln die bei Hunden gegenüber Wölfen beobachtbaren Unterschiede sowohl die vom Menschen ausgeübte Selektion als auch Änderungen in dem natürlichen Lebensraum der Tiere wider.