„Bei Viehschutz helfen, statt Wölfe zu töten“

„Der Wolf muss weg“, hatte der türkise Klubchef August Wöginger als Echo auf die Verzweiflung der Almbauern in den Wald gerufen. Denn Tatsache ist, dass einzelne Problemwölfe auf den Weiden heuer schon so manches Schaf gerissen haben. Einige Landwirte hatten deswegen sogar ihr Vieh wieder ins Tal getrieben, um dieses vor den Isegrims zu schützen. Was wiederum die jahrhundertealte Almwirtschaft gefährdet.