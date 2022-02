Prinz Friso: 10. Jahrestag des tödlichen Unglücks

Die Oranjes verbrachten im Februar 2012 wie seit Jahrzehnten ihre Winterferien in dem Vorarlberger Nobelskiort. Gemeinsam mit einem Freund, einem Lecher Hotelier, den er bereits seit Kindertagen kannte, ging der Prinz an diesem Tag wie so oft zum Skifahren. Gegen 12.15 Uhr fuhr er trotz Lawinenwarnstufe 4 (große Gefahr) in einen Hang im freien Skiraum ein. Dabei löste sich ein Schneebrett, das den 43-Jährigen verschüttete. Nach rund 20 Minuten wurde er aus den Schneemassen geborgen, reanimiert und in kritischem Zustand in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.