Vor 16 Jahren fasste Strolz fast zehn Sekunden aus

Vorarlberg hatte bei den, vom Wiener Skiverband ausgerichteten, österreichischen Schülermeisterschaften 2006 am Semmering in der Klasse „Schüler 2“ allen Grund zum Jubeln. Im Kampf der Jahrgänge 1991 und 1992 – unter anderem waren auch Vincent Kriechmayr, Roland Leitinger, Christian Walder und Otmar Striedinger mit dabei – war der Hohenemser Marcel Mathis - er konnte später im Weltcup zwei dritte Plätze im Riesentorlauf und bei der WM 2013 in Schladming Gold mit dem Team - der Überflieger. Mathis triumphierte im Slalom, im Riesentorlauf und im Super-G.