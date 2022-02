Arbeiter zwischen Traktor & Seilwinde eingeklemmt

Sicherungsstange lag am Boden

„Neben dem Reifen des Traktors konnte ein sogenannter Oberlenker, also eine Stange aus Stahl, aufgefunden werden, welcher normalerweise den Abstand zwischen Traktor und Seilwinde hält und mittels Bolzen gesichert ist“, erklärt ein Polizist. Der Brückler wurde vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.