Ab 21 Uhr LIVE: Inter Mailand gegen FC Liverpool

Deren Offensiv-Superstars Mohamed Salah und Sadio Mane haben noch den Afrika-Cup in den Beinen. Beim Kontinentalturnier in Kamerun erreichten beide das Endspiel, in dem sich Manes Senegal gegen Salahs Ägypten durchsetzte. Für den „Egyptian King“ ging es an diesem Abend zum vierten Mal binnen elf Tagen in eine Verlängerung.