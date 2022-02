„Wahnsinn!“ Gasser mit letztem Sprung in den Olymp

„Ich kann es noch gar nicht glauben“, strahlt Anna Gasser in die Kamera. Wenige Augenblicke zuvor hatte sich die Kärntnerin in Peking zur Doppelolympiasiegerin gekrönt. Mit ihrem letzten Sprung am Dienstag fixierte unsere Snowboard-Queen im Big Air den Triumph: „Das ist einfach der Wahnsinn!“