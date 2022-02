Nach Sturz: Olympia-Aus für Gasser-Freund Millauer

Nach der Landung eines Trainingssprungs - ein Switch Backside 16 - macht der 27-Jährige eine Rolle rückwärts. „Ich kann den Sprung eigentlich nicht so schlecht, habe ihn auch im heutigen Training schon gemacht und wollte ihn noch festigen. Die Landung hat gepasst, ich bin auch ein paar Meter gefahren. Aber dann hat es mich überschlagen und als ich runtergepurzelt bin, hat es mir das Board unten im Flachen ganz blöd in den Schnee reingesteckt“, so Millauer, der noch an der Big Air-Wettkampfstätte von Team-Arzt Dr. Joachim Westermeier untersucht und erstversorgt wurde.