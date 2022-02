Meister Red Bull Salzburg steht vor Rekordsommer

Neben der Anzahl an Spielen findet natürlich auch die Leistung auf internationalem Parkett Niederschlag im Marktwert. Die Bullen haben im Herbst brilliert, mit dem FC Sevilla unter anderem den aktuellen Liga-Zweiten Spaniens eliminiert. Die Früchte dafür werden im Sommer geerntet. Ganz egal, ob die Bayern geschlagen werden oder nicht. Adeyemi (35 Millionen Euro), Camara (30), Okafor (25), Kristensen (20) sowie Aaronson (20) könnten zusammen an die 130 Millionen in die Klubkasse spülen. Purzeln nun also die Rekorde? „Das ist gut möglich“, rechnete Bullen-Sportboss Christoph Freund gleich gar nicht lange nach.