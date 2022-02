CL-Achtelfinale: „Salzburg gewinnt mit 3:1“

In der Valentinstags-Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ ehren wir unsere bisherigen Olympia-Helden von Peking. Bisher ist die österreichische Delegation in Sachen Medaillen richtig gut unterwegs. Aber auch der europäische Spitzenfußball erwacht aus dem Winterschlaf. „Krone“-Sportchef Peter Frauneder ist auch überzeugt, dass die Salzburger im Heimspiel gegen Bayern Paroli bieten können. „Salzburg gewinnt mit 3:1“, lautet seine riskante, aber nicht unrealistische Prognose. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Thiem-Comeback in Indian Wells sowie dem frisch gebackenen Superbowl-Sieger!