Salzburg: Das heißeste Sturm-Duo in ganz Europa

Ihr Marktwert macht zusammen mehr aus als jener von Rapid und halb Europa ist hinter ihnen her. Die Rede ist von Salzburgs Angriff-Duo Karim Adeyemi und Noah Okafor. 75 Prozent der Champions-League-Tore der Bullen in dieser Saison gehen auf ihr Konto, im Sommer könnten die beiden einen großen Batzen Geld in die Vereinskasse des heimischen Meisters spülen.