FC Salzburg mit ausgeglichener Deutschland-Bilanz

Gegen Bayern schaut die rot-weiß-rote Bilanz aber düster aus. In zehn Spielen gab es nur einen Sieg und zwei Remis. 1967 setzte sich Rapid im Viertelfinal-Hinspiel des Cups der Cupsieger zuhause mit 1:0 durch, schied nach einem 0:2 n.V. in München aber aus. Und auch die Austria musste im Achtelfinale des Meistercups, der späteren CL, in den Jahren 1985 und 1986 trotz eines Heim-1:1 bzw. eines Heim-3:3 jeweils im Achtelfinale die Segel streichen. Insgesamt schafften heimische Clubs in 25 K.o-Duellen nur viermal den Aufstieg. Zuletzt gelang das 2018 den „Bullen“, als sie im Achtelfinale der Europa League Borussia Dortmund ausschalteten (2:1/a, 0:0/h).