Mehr Gäste, mehr Ski-Unfälle

An Spitzentagen kommen bis zu 120 Sportler ins Spital

Heutzutage seien es weniger Kopfverletzungen, da mehr Skifahrer Helm tragen. Dafür sieht der Mediziner eine Zunahme bei Knie- und Hüft-Verletzungen. „Früher, als ich noch selbst Skilehrer war, da war klar, dass man Skiunterricht nimmt. Das ist heute einfach nicht mehr so. Auch deshalb steigt die Anzahl der Unfälle auf den Pisten“, so Mittermair. Selbstüberschätzung, mangelnde Technik, fehlende Ausdauer oder Koordination sind wesentliche Gründe dafür.