„Gleich in die Zukunft“: Land mit Frauenstrategie

Mehr Frauen in Führungspositionen

In den landesnahen Unternehmen möchte Eisenkopf den Frauenanteil in Führungspositionen heben. Zugleich räumte sie ein, dass Verbesserungen bei der Gleichstellung langsam passieren: „Es ist wichtig auf den Themen drauf zu bleiben“, so die Vize-Landeschefin.