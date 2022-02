Vater (24) schüttelte Tochter - bleibende Schäden

Mutter war bei Geburt erst 15 Jahre alt

Der bisher unbescholtene Mann zeigte sich von Beginn des Prozesses an geständig und gab an, sein Fehlverhalten sehr zu bereuen. Die Eltern hatten das Kind nicht geplant. Sowohl die bei der Geburt 15-jährige Mutter als auch der junge Vater versuchten dennoch, gute Eltern zu sein. Der heute 24-Jährige gab an, durch berufliche Herausforderungen und private Spannungen gestresst gewesen zu sein, darum habe er in jener Nacht die Beherrschung verloren. Zudem habe er versucht, durch Alkohol zur Ruhe zu kommen.