Im Rettungswagen kollabierte die Pensionistin

Ein Angehöriger wollte die ältere Dame in Pinkafeld wieder einmal besuchen, als er leise Hilferufe durch die Wohnungstür vernahm. Sofort waren das Rote Kreuz Oberwart und die Stadtfeuerwehr zur Stelle, die sich mit einer Steckleiter Zutritt über den Balkon verschaffte und die Frau auf dem Boden liegend vorfand. Umgehend machte sich das Notarztteam an die Arbeit und nahm die Erstversorgung vor. Alles gut, so schien es.