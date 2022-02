Steinmeier als Bundespräsident wiedergewählt

Steinmeier warnt vor Kriegsgefahr in Europa

In einer ersten Rede nach seiner Wiederwahl warnte Steinmeier vor der akuten Gefahr eines Kriegs in Europa. Vor der Bundesversammlung in Berlin wies er Russland die Verantwortung für die angespannte Sicherheitslage rund um die Ukraine zu: „Wir sind inmitten der Gefahr eines militärischen Konflikts, eines Krieges in Osteuropa. Dafür trägt Russland die Verantwortung“, so Steinmeier. "Ich appelliere an Präsident Putin: Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine!“