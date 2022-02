Was tun, wenn man im Urlaub an Corona erkrankt?

Im Burgenland haben die Semesterferien begonnen. Nachdem es 2021 kaum einen Skiwinter gegeben hat, zieht es heuer - trotz Omikronwelle - viele Burgenländer in die Berge und auf die Skipisten. Bei vielen bleibt aber die Sorge, sich im Urlaub mit Corona zu infizieren. Was tun, wenn das passiert? AK-Juristin Brigitte Ohr hat Tipps, was man tun muss, wenn „es“ denn passieren sollte.