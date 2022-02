Schlangen, Affen und Co.: Als Haustiere geeignet?

Erst zuletzt wurde in einer Wohnung ein exotisches Weißbüscheläffchen von bayrischen Beamten sichergestellt. Das Tier war augenscheinlich gesund, wurde jedoch nicht artgerecht gehalten - so musste es ganz alleine ohne Artgenossen und in einem räumlich nicht geeigneten Umfeld leben. Dieser Trend von exotischen Haustieren zieht sich bereits eine Zeit lang. Im Sommer 2021 ging ein Slowene mit einem Nandu entspannt in der Wiener Kärntner Straße spazieren. Was halten Sie davon? Kann man exotischen Tieren ein artgerechtes Leben außerhalb der natürlichen Wildnis bieten? Lassen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren wissen!