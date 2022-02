Lucian: „Befindlichkeiten wird es immer geben“

Krone: Es wird immer schwieriger, junge Menschen in Lech und Zürs zu halten. Was lässt sich da machen?

Lucian: Die schulische Ausbildung ist das eine, die Erziehung das andere. Wenn ich natürlich meinen Kindern jahrein jahraus vorsage, dass alles so schlecht ist, muss man sich nicht wundern, wenn die Kinder später dieselbe Meinung vertreten. Mein Sohn zum Beispiel freut sich - hoffentlich jeden Tag - hier im Betrieb zu arbeiten. Wir haben so eine schöne Natur, können hier gut wirtschaften. Das Einzige, was immer schwieriger wird, sind die zunehmenden behördlichen Auflagen. Zudem sollte jeder Bürger von den Gemeindevertretern und den Gemeindemitarbeitern wertschätzend behandelt werden. So hebt sich auch wieder die Stimmung in der Bevölkerung und die Abwanderungen lassen sich bremsen.