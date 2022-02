Trotz Olympia-Drama: Wieder „Grab“ beim Zielsprung

Das erste Gold im Snowboardcross-Mixed-Bewerb geht an die USA. Was für eine Geschichte - Lindsey Jacobellis ist nun Doppelolympiasiegerin! 16 Jahre nachdem sie in Turin eine sicher geglaubte Goldmedaille mit einer „Grab“-Showeinlage aus der Hand gegeben hatte. Verrückt: Beim allerletzten Sprung in China griff Jacobellis erneut mit der Hand ans Board.