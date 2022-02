Ratespiel „Wordle“ rettet gekidnappte 80-Jährige

Dank des populären Wortrate-Spiels „Wordle“ ist in den USA eine 80-Jährige befreit worden, die ein Einbrecher rund 20 Stunden lang in seiner Gewalt gehalten hatte. Die Tochter der in einem Vorort von Chicago lebenden Denyse Holt wurde misstrauisch, als ihre Mutter ihr entgegen ihrer Gewohnheit nicht ihr tägliches „Wordle“-Ergebnis schickte. Die am anderen Ende des Landes an der Westküste lebende Frau alarmierte schließlich die Polizei, die Holt befreien konnte.