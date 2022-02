„Wordle“ beschäftigt britische Geheimdienste

In „Wordle“ geht es darum, einmal am Tag ein fünfbuchstabiges Wort zu erraten. Dafür hat man sechs Versuche. Jeder muss aus einem existierenden Wort bestehen. Die US-Zeitung „New York Times“ hat das populäre Spiel erst kürzlich gekauft. Der Medienkonzern zahlte laut eigenen Angaben einen „Preis im niedrigen siebenstelligen Bereich“ an den Entwickler des Spiels, den Ingenieur Josh Wardle.