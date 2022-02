Doncic führt Dallas mit Karriere-Bestwert zum Sieg

Basketball-Star Luka Doncic hat nach dem Abschied von Kristaps Porzingis seinen Wert für die Dallas Mavericks unter Beweis gestellt und beim 112:105-Sieg gegen die LA Clippers 51 Punkte erzielt. Damit stellte er einen persönlichen Punkte-Rekord in der NBA auf. Stunden nachdem die „Mavs“ Co-Star Porzingis am letzten Tag des Transferfensters zu den Washington Wizards abgegeben hatten, dominierte Doncic am Donnerstag und kam allein im ersten Viertel auf 28 Punkte.